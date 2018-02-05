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Erdoğan Vatikan'da! Kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'le görüşmek üzere geldiği Vatikan'da resmi törenle karşılandı.

Erdoğan Vatikanda! Kritik görüşme sona erdi

05 Şubat 2018 11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da törenle karşılandı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'le görüşmek üzere Vatikan'a gitti. Vatikan Apostolik Sarayı'nda gerçekleşen görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Vatikan Sarayı prefekti George Ganswein San Damaso Avlusu'nda resmi törenle karşıladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus TSİ 12.00'de baş başa görüşmeye geçti.

Vatikan'da 59 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyan görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs ile ilgili gelişmeler, Suriye ve bölgesel sorunların yanı sıra yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadelenin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de ikili görüşmede bulunacak. Buradaki heyetlerarası çalışma yemeğinin ardında Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Görüşmede Türkiye ve İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği; Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. 

Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus'in TSİ 12.00'de başlayan görüşmesi sona erdi.

Burak Ortahamamcılar

 

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