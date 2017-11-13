Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu yıl içerisinde Rusya Federasyonu'nu üçüncü kez ziyaret ettik. Bu ziyaretle, Sayın Putin ile yıl içerisindeki altıncı görüşmemizi gerçekleştirdik. Gerek yüz yüze görüşmeler, gerekse telefon diplomasimiz devam ediyor.

Rusya'yla vizeler dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor

Siyasi diyaloğumuza paralel olarak, ekonomik ilişkilerimiz de yükselişe geçmiş bulunuyor. İlişkilerin derinleştirilmesi konusunda Sayın Putin ile mutabık kaldık.

İkili ticari hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla, 15 milyar dolara ulaştı.

Türk Akımı ve Akkuyu nükleer santrali projelerinin zamanında hayata geçirilmesi konusunda çalışıyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ortak açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu toplantıyı ikili ilişkilerimizin bugünkü durumunu ele almak açısından önemli görüyorduk. İkili ilişkilerimizde, kriz öncesi seviyelere tekrar ulaşıldı."

"İnanıyoruz ki geçen yıl meydana gelen düşüşü, bu yılın sonuna kadar telefi edebiliriz."

"Sayın Erdoğan ile varmış olduğumuz anlaşma gereği, Türkiye'den mahsul ithalatımız tekrar başladı. Kalan sınırlandırmaların kaldırılmasına dair konuları bugün ele aldık."

"Burada herşeyden önce Türk Akımı Projesi'nden bahsetmek gerek. Bu projeyle ilgili kısa zamanda sunum çalışmalarına başlanacak."

"İran ziyareti hakkında Sayın Erdoğan'a bilgi verdim. "