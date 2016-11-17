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Erdoğan ve Şerif heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad’daki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.


17 Kasım 2016 10:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad temaslarına devam ediyor. Sabah saatlerinde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, daha sonra Şerif ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. FETÖ ile mücadelenin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin ve küresel konuların ele alındığı görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Başbakanlıkta yapılan görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci hazır bulundu.

Erdoğan ve Şerif’in görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 

Mehmet Altunışık


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