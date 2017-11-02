Erdoğan, yerli otomobili üretecek babayiğitleri açıkladı

İŞTE YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETECEK 5 BABAYİĞİT

-İlki Anadolu Grubu

-BMC

-Üçüncü Kıraça Holding

-Turkcell

-Zorlu Holding

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız ellerini taşın altına soktular bizlerin de destek vermesi düşer. İlk otomobilin bedelini ödemek şartıyla da ilk taliplisi benim" dedi.

-Bu projenin takibi için Cumhurbaşkanlığından bir grubu görevlendireceğim

-Bu otomobil tüm Türkiye’nin birikimiyle ortaya çıkacak.

-Doğrudan hibrit veya elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz

-Her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara girişimlere ihtiyacı var

-Yüksek katma değere sahip üretim ve yatırımlara öncelik tanımalıyız

-Dünya standartlarında yerli savunma sanayi ürünlerimizi yeni yeni ticari düzeye ulaştırdık

-Başkalarının ne istediğine bakmayacağız. Güçleneceğiz. Dostlarımızn güven kaynağı haline geleceğiz

-Türkiye'nin otomobilini yapacağız. Hem de en iyi organizasyonla ülkeye kazandıracağız.

-Türkiye’yi, terör örgütlerini kullanarak hizaya sokamadılar

-Son nefesimize kadar Türkiye için çalışmala,hizmet etmeye devam edeceğiz