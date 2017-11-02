Erdoğan, yerli otomobili üretecek babayiğitleri açıkladı

İŞTE YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETECEK 5 BABAYİĞİT
-İlki Anadolu Grubu
-BMC
-Üçüncü Kıraça Holding
-Turkcell
-Zorlu Holding
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız ellerini taşın altına soktular bizlerin de destek vermesi düşer. İlk otomobilin bedelini ödemek şartıyla da ilk taliplisi benim" dedi.
-Bu projenin takibi için Cumhurbaşkanlığından bir grubu görevlendireceğim
-Bu otomobil tüm Türkiye’nin birikimiyle ortaya çıkacak.
-Doğrudan hibrit veya elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz
-Her alanda Türkiye’nin yeni yatırımlara girişimlere ihtiyacı var
-Yüksek katma değere sahip üretim ve yatırımlara öncelik tanımalıyız
-Dünya standartlarında yerli savunma sanayi ürünlerimizi yeni yeni ticari düzeye ulaştırdık
-Başkalarının ne istediğine bakmayacağız. Güçleneceğiz. Dostlarımızn güven kaynağı haline geleceğiz
-Türkiye'nin otomobilini yapacağız. Hem de en iyi organizasyonla ülkeye kazandıracağız.
-Türkiye’yi, terör örgütlerini kullanarak hizaya sokamadılar
-Son nefesimize kadar Türkiye için çalışmala,hizmet etmeye devam edeceğiz