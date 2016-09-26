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Erdoğan’a hakaret eden komedyen hakim karşısına çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a televizyondaki programında hakaret içerikli şiir okuyan Alman komedyen Jan Böhmermann 2 Kasım’da Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Erdoğana hakaret eden komedyen hakim karşısına çıkacak

26 Eylül 2016 17:25

Mahkeme şiirin bir kısmının “hakaret ve onur kırıcı dizeler” içerdiğine hükmederek yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuyan Alman komedyen Jan Böhmermann’a açılan davalardan ilki Hamburg Eyalet Mahkemesinde 2 Kasım'da görülecek. Şiir yayınlandıktan sonra fikir özgürlüğü adına tekrarlanmaması için Hamburg Eyalet Mahkemesine dava açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Michael Hubertus von Sprenger, şiirin bir kısmına ihtiyati tedbir koydurdu. Eyalet Mahkemesi şiirin “hakaret ve onur kırıcı” dizelerini tekrarlayamayacağına hükmetmişti.

Avukat von Sprenger, şiirin tamamına yasak getirilmesi için mahkemeye yaptığı müracaat 2 Kasım’da Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde görüşülmeye başlanacak. Mahkeme Sözcüsü Dr. Kai Wantzen ilk duruşmada karara varmanın zor olacağını belirtti.

Alman devlet televizyonu ZDF’de 31 Mart Neo Magazin Royal programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret dolu şiir okuyan Alman komedyen Jan Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz, Hamburg eyalet mahkemesinin söz konusu kararı alırken hatalı hareket ettiğini belirterek bu kararı kabul etmeyeceğini Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini açıklamıştı.

Öte yandan Mainz Savcılığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine Böhmermann'ın şiiri hakkında başlattığı soruşturma da sürüyor. Savcılık, şiirin suç unsuru taşıyıp taşımadığına dair kararın kısa süre içerisinde verilmeyeceğini açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın bir müddet daha süreceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine federal hükümet, savcılığa Böhmermann hakkında 'yabancı devlet temsilcilerine hakaret' suçunu düzenleyen 103'üncü maddeden soruşturma başlatılması yetkisi vermişti.

Mehmet Koca

Etiketler: Alman komedyen


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