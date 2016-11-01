Mısır’ın başkenti Kahire’deki Tahrir Meydanı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren panolar asmasıyla gündeme gelen El-Gad haber kanalının müdürü Abdullatif el-Mennavi, görevinden istifa etti. Mennavi yaptığı yazılı açıklamada, “Yaklaşık 1 yıl önce büyük hedeflerle başladığımız bu projede pek çok zorlukla karşılaştık. Gücüm yettiğince verdiğim sözleri yerine getirmeye çalıştım ancak görünen o ki, yolun sonuna geldik. Yaşanan son gelişmelerden sonra kanalın idaresine devam etmem iki taraf için de zorlaştı” ifadelerini kullandı.

Mısır polisi, El-Gad haber kanalının Tahrir Meydanı yakınındaki reklam panolarına astığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren posterleri geçen hafta indirmişti. Söz konusu kanal, Erdoğan’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un posterlerini de asmış ve bunlar da polis tarafından kaldırılmıştı. El-Gad Televizyonu, Filistinli muhalif isim Muhammed Dahlan’ın yönetiminde Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli bir yayın kuruluşu olarak biliniyor.

Aynı kanal, başarısız darbe girişiminden kısa süre sonra Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen’le röportaj yapmıştı.

Gazete Habertürk