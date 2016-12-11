Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in de bugün telefonda görüştükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileğinde bulunduklarını belirtti. Katar Emiri Şeyh Temim'in Türk halkının acılarını paylaştığını ifade ederek, menfur saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediği kaydedildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları telefon görüşmelerinde, Beşiktaş'taki saldırının Filistinlileri de derinden üzdüğüne işaretle, Filistinliler olarak Türk halkıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını belirttiler.