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'Erdoğan’a suikast girişimi' davası başladı

15 Temmuz Darbe girişiminin en önemli basamaklarından birisi olan ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan 44’ü tutuklu üçü firari 47 sanıklı davanın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Erdoğana suikast girişimi davası başladı

20 Şubat 2017 10:15
'Erdoğan’a suikast girişimi' davası başladı - Tıkla İzle

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda başlayan davanın sanıkları arasında olası darbe sonrası MİT Müsteşarlığı içi adı geçen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Cumhurbaşkanına suikast ve helikopterlere yakıt ikmali emrini verdiği ileri sürülen Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı yeri suikast timine bildiren Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı da bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lideri ve davanın bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen, Türk Ceza Kanununun 220/5 maddesinde yer alan "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır” hükmü gereğince iddianamede bir numaralı şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Şüpheliler hakkındaki kamu davasına konu edilen suçlar;

Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç, silâhlı terör örgütü yöneticisi olma, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme, kasten öldürmeye teşebbüs, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma. Bu suçlar her bir şüphelinin kasıt ve eylemleri dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilirken, 44’ü şüpheli, 73’ü mağdur/müşteki ve 86’sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu.

2 BİN 390 İNCELEME İŞLEMİ YAPILDI

Şüphelilerden, olaya karışan helikopterlerden, olay yerinden ve yaptırılan adli arama işlemlerine konu olan diğer yerlerden temin edilen materyaller üzerinde parmak izi, biyolojik ve balistik konularında çok sayıda kriminal rapor alındı. Bu kapsamda toplam 2 bin 390 adet inceleme işlemi yaptırılırken, yine olay yeri ve civarını gösterdiği tespit edilen güvenlik kameralarının bağlı olduğu 14 ayrı DVR cihazı incelendi ve bu inceleme sonuçlarına ilişkin raporlar dosyaya dahil edildi.

SORUŞTURMA DÖRT AYDA TAMAMLADI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturma dosyası 15 Temmuz tarihinden itibaren başlanarak 4 ayda hazırlandı. 211 sayfalık iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine 15 Kasım 2016 tarihinde sunularak kabul edildi.

YARGILANACAK ZANLILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz Darbe girişiminde adı geçen o günün rütbeli askerleri arasında 2 Tuğgeneral, bir Tuğamiral, 6 Albay, 4 Yarbay, 2 Binbaşı, 11 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 2 Teğmen ve 13 Astsubay rütbesinde asker bulunuyordu. 47 sanıklı davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen, Yüzbaşı Burkay Karatepe ve Yarbay Özcan Karacan halen firarda.

Bekir Tosun

Etiketler: erdoğan, erdoğana suikast davası, suika girişimi


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