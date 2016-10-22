İnegöl’de 61 milyona mal olan Hacı Sevim Yıldız Eğitim Külliyesi’ni açan Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Bu millet, yokluklara ve imkansızlıklara rağmen 7 düvele meydan okumuş, ama hürriyetinden asla taviz vermemiştir. İstiklal Harbi’nde Anadolu’nun bir ucundan diğerine yayılan bağımsızlık ateşinin hamdolsun hala canlı olduğunu görüyoruz. Buna en son 15 Temmuz gecesi yeniden şahit olduk. Bu millet, aziz bir millettir” dedi.

15 Temmuzda halkın göğsünü uçak ve tanklara siper ettiğini hatırlatan Erdoğan, “İşte siz o gece göğsünüzü siper ettiniz. 241 şehidimiz oldu. 2 bin 194 gazimiz oldu. Ama bu millet düşmedi. Bu vatan düşmedi. İşte bugün hep beraber yine ayaktayız. Sizler o gece öz yurdunuzda parya olmayacağınızı, 1 dolara vatanını satan insan müsveddelerine bu ülkeyi bırakmayacağınızı gösterdiniz. FETÖ ihanet çetesinin çapulcularına sokakları, meydanları, kışlaları dar ettiniz. Baş veririz, ama başımızı vermeyiz diyerek, ülkemize, demokrasimize, sandıkta tecelli eden iradenize namerdin elini uzattırmadınız. Rabbim, şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen o mübarek kanları pahasına bu ülkeyi tekrar bizlere bağışladı. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. 15 Temmuz gecesi Bursalı, İnegöllü kardeşlerimizin sokakları miting meydanlarına çevirdiklerini biliyorum. Gerek o gece, gerekse bir ay süren demokrasi nöbetlerinde meydanlara sığmayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sizler böyle dik durduğunuz sürece, kimse bu ülkeye boyunduruk vuramaz. O gece milletin kanını döken bu hainler çetesi ve onların yularını ellerinde tutanlara inşallah bundan sonra da el-aman vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz” diye konuştu.

"Ayak oyunlarına rağmen umutları tükendi"

Demokrasiden, hukuktan ve adaletten asla taviz vermeden, adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, “Bu hain örgüt, bizim bu hassasiyetimizi dahi sulandırmaya, istismar etmeye çalışıyor. Ne diyorlar? Mağduriyetim giderilsin diye yapılan başvurular var. Sen ne diyorsun ya, ne mağduriyeti? Benim 241 şehidimin ailesinin mağduriyetini kim giderecek? 2 bin 194 gazimin ailesinin mağduriyetini kim giderecek? Ya, insan biraz edep eder, hangi yüzle gelip de bunu söylüyorsun? Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Biz arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz: Hukuk içinde, adil bir şekilde kararınızı verin. Bütün bu başvurular, bunlar hakkında yapılan işlemlerin sayısı devam edecek, artabilir. Kardeşlerim! Yeniden ülkemizi inşa ve ihya etmeye mecburuz. Dilekçelere bakıyorsunuz, adeta hepsi tek bir kalemden çıkmış. Bunlar çok haysiyetsiz, namussuz. Aynı merkezden hala buna devam ediyorlar. Dedim ya, tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet. Bunlar böyle bir şebeke. İftira atarak, yalan söyleyerek, ilgisiz insanların ismini ortaya atarak, devletin kılı kırk yararak mücadelesini sekteye uğratmak istiyorlar. Katil oldukları kadar zalim ve acımasızlar. FETÖ’nün tüm ayak oyunları ve algı operasyonlarına rağmen, umudunun tükendiğini biliyorum. Mücadeleyi kendimiz ve milletimiz için değil, gelecek nesillerin huzuru için yapıyoruz. Biz nefsî değiliz. Biz bu konuda hasbîyiz. Bu örgüt nefsî. İnsanların paralarını, pullarını nasıl çekip aldılar" diye konuştu.

"Bu sapkınlar inancımız için de tehdit"

FETÖ'nün giderek sapkınlaşan anlayışıyla inancımıza da en büyük tehdit olduğunu söyleyen Erdoğan, "Adam kendini Mehdi ilan ediyor. Bunların vagonları, uydusu durumunda olanlar, (O bize şah damarından yakındır) diyor. Bu ifade, küfürdür, küfür. Bu şirktir. Bize şah damarından daha yakın olan sadece ve sadece Rabbimizdir. Bir daha bu tarz hastalıklı yapıların toplumumuza, gençlerimize sirayet etmemesi için gereken tedbirleri alıyoruz, alacağız. Bütün okullar, yurtlar devlete ve devletin uygun görüldüğü vakıflara teslim ediliyor. Bu milletin değerlerini korumak, gençlerine sahip çıkmak, hayır geleneğini devam ettirmek için bütün vakıfların başımızın üzerinde yeri vardır. Gücünü tarihimiz ve geleneğimizden alan bu yapılar milli birliğimizin harcıdır. Ülke ve milletin hizmetinde olan müesseselerimiz müsterih olsunlar. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hepsinin en büyük destekçisi şahsım ve arkadaşlarım olmaya devam edeceğiz. Biz yeni büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Tek parti döneminin bakış açısıyla bunu yapmıyoruz. Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal” dedi.

“Geleceğin Türkiye’sini el ele kuracağız”

Son dönemde yapılan sistem tartışmalarını anlamlı bulduğunu ifade eden Erdoğan, “Türk siyaseti artık bu konuları konuşabilecek, tartışabilecek yetkinliğe ulaşmıştır. İnşallah 80 milyon el ele vererek, hiç kimsenin dışlanmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği geleceğin Türkiye’sini beraber kurmaya var mıyız? Bu kutlu sefere İnegöllü kardeşlerimizin de dahil olmasını, katkı vermesini istiyorum” dedi.

Abdullah Çibir - Salih Bakıcı - Ahmet Faruk Çabuk