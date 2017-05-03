Diğer
Kategoriler

Erdoğan’dan 'çatışmasızlık bölgesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İdlib’te zaman zaman ciddi sıkıntılar oluyor. Şimdi oradaki bir yeşil hatla bir 'çatışmasızlık bölgesi' ilan edildi. Temenni ederim ki bu çatışmasızlık bölgesi devam eder” dedi.

Erdoğandan çatışmasızlık bölgesi açıklaması

03 Mayıs 2017 17:52
Erdoğan ile Putin'den görüşme sonrası önemli açıklamalar... - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Liderler, Soçi’deki Devlet Başkanlığı konutunda yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın mensuplarının güvenli bölgeler oluşturulması konusunda mutabakat sağlanıp sağlanamamasına ilişkin soruya, “Buna bir yeni açılım oldu. En başından itibaren her yerde güvenli bölge ifadesini kullandım, kullanıyorum, kullanacağız. Ağırlıklı olarak Rai, Cerablus arası ve güneye doğru olan yaklaşık 4 bin 5 bin metrekarelik bir alan. Ama şimdi bir çatışmasızlık bölgesi çıktı ki bu bölge de İdlib bölgesi. Bu idlib bölgesinde şu anda ağırlıklı olarak Halep’ten kaçan insanların oradaki yaşam mücadelesi var.

Bölgenin en büyük yerleşim merkezlerinden olan İdlib’te zaman zaman ciddi sıkıntılar oluyor. Şimdi oradaki bir yeşil hatla bir çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Temenni ederim ki bu çatışmasızlık bölgesi korunmaya devam eder. Başkanla onu yine harita üzerinde müzakere ettik ve Astana’daki önemli konulardan biri de bu ve bugün oradan da olumlu kararlar çıkmak suretiyle bu çatışmasızlığın karara bağlanması zaten şuanda Suriye’de önemli bir adımın atılmasına da vesile olur” açıklamasında bulundu. 

Etiketler: çatışmasızlık bölgesi, İdlib, recep tayyip erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!