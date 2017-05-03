Erdoğan’dan 'çatışmasızlık bölgesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Liderler, Soçi’deki Devlet Başkanlığı konutunda yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın mensuplarının güvenli bölgeler oluşturulması konusunda mutabakat sağlanıp sağlanamamasına ilişkin soruya, “Buna bir yeni açılım oldu. En başından itibaren her yerde güvenli bölge ifadesini kullandım, kullanıyorum, kullanacağız. Ağırlıklı olarak Rai, Cerablus arası ve güneye doğru olan yaklaşık 4 bin 5 bin metrekarelik bir alan. Ama şimdi bir çatışmasızlık bölgesi çıktı ki bu bölge de İdlib bölgesi. Bu idlib bölgesinde şu anda ağırlıklı olarak Halep’ten kaçan insanların oradaki yaşam mücadelesi var.

Bölgenin en büyük yerleşim merkezlerinden olan İdlib’te zaman zaman ciddi sıkıntılar oluyor. Şimdi oradaki bir yeşil hatla bir çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Temenni ederim ki bu çatışmasızlık bölgesi korunmaya devam eder. Başkanla onu yine harita üzerinde müzakere ettik ve Astana’daki önemli konulardan biri de bu ve bugün oradan da olumlu kararlar çıkmak suretiyle bu çatışmasızlığın karara bağlanması zaten şuanda Suriye’de önemli bir adımın atılmasına da vesile olur” açıklamasında bulundu.