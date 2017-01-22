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Erdoğan’dan Cavcav için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği’nin Merhum Başkanı İlhan Cavcav için yayımladığı mesajda, “Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir” dedi.

Erdoğandan Cavcav için taziye mesajı

22 Ocak 2017 23:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Spor Kulubü Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cavcav’ın vefatından dolayı derin bir üzüntü yaşadığını kaydeden Erdoğan, mesajında, “Türk sporunun saygıdeğer isimlerinden, kıymetli iş adamı, Gençlerbirliği Spor Kulubü Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. İş hayatında önemli başarılara imza atan, ülke ekonomisine katkılarıyla da tanınan merhum İlhan Cavcav’a, Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına, spor ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerinde kullandı.

Musa Erdoğan

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, İlhan Cavcav


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