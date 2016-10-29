Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in ilanının 93’üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Respsiyonu’na ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakanlar, milletvekilleri, İhlas Holding Yönetim Kurlu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ve çok sayıda davetli katıldı.

Gerçekleştirilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmaları hakkında, “Bu işin uzatılması doğru olmaz. Benim şehitlerimin hesabını Avrupa Birliği mi verecek” açıklamasında bulundu.

“Adı Cumhurbaşkanlığı olur, Başkanlık olur fark etmez”

Erdoğan, başkanlık sistemi hakkında gerçekleştirilen tartışmalar ve yeni Anayasa için yapılması planlanan referandum hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

“Milletlim bu adımın arkasında duracaktır. Bahçeli’nin devlet adamlığı yaklaşımını olumlu görüyorum. Adı Cumhurbaşkanlığı olur, Başkanlık olur fark etmez. Görüşmeler ülkemizin geleceği için hayırlı. Buradaki olumlu adımlar milletimizi sevindirecektir. Siyasi partilerin oturup konuşalım demesi olumlu.”

“Haşdi Şabi'nin şu anda Musul'un 80 kilometre kadar güneyinde olduğuna dair bilgiler geldi”

Erdoğan, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, Irak'ın Musul kentine bağlı Türkmen kenti Telafer'e doğru hareket ettiğine ilişkin, “Konuyla ilgili olarak da ben yetkili arkadaşlarımla da görüştüm. Bizim içeriden aldığımız şu an bilgilerin bunu doğrulamadığını görüyoruz. Konuyla ilgili olarak da ben yetkili arkadaşlarımla da görüştüm. Bizim içeriden aldığımız şu an bilgilerin bunu doğrulamadığını görüyoruz. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Haşdi Şabi'nin şu anda Musul'un 80 kilometre kadar güneyinde olduğuna dair bilgiler geldi ama o bilgilerden sonra biraz daha şartlar değişmiş olabilir ya daha onlar püskürtülmüş olabilir veya ilerlemiş olsalar bile onu ancak belki şimdi alabilirim ama ciddi bir mesafe alacaklarını zannetmiyorum” diye konuştu.

“İdam cezasını ancak uzlaşma getirebilir”

Başbakan Binali Yıldırım ise idam tartışmaları hakkında, idam cezasını ancak uzlaşmanın getirilebileceğini söyledi.

"Haşdi Şabi terör estirirse cevabımız farklı olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Telafer’le ilgili yaptığı açıklamada, ""Haşdi Şabi terör estirirse cevabımız farklı olur" dedi.

Erdoğan, idamla ilgili de "Benim şehitlerimin hesabını Avrupa Birliği mi verecek" dedi.

Musa Erdoğan

