31. Muhtarlar Toplantısında konuşan Erdoğan, ekonomide estirilen olumsuz havanın yol açtığı suni bir kur yükselişi ile karşı karşıya kaldıklarını ama milletin duruma müdahale ettiğini kaydederek, "Benim vatandaşım geldi, Türk lirasına yönlendi ve kim, nerede, elinde ne kadar dövizi varsa bunu Türk lirasına çevirmeye başladı. Milletime teşekkür ediyorum. Vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu millet, eğer dert vatan ise, millet ise ne diyor: Gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, böyle bir milletin ferdi, cumhurbaşkanı olmaktan şeref duyduğunu da ekledi.

MİLLETE TEŞEKKÜR: "YALNIZ OLMADIĞIMI BİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faiz meselesinde yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim” sözlerinin ardından gelen destekler için de teşekkür ederek, "Ben ’Yalnız kalsam da’ dediğimde twitler art arda gelmeye başladı. Milletimden Allah razı olsun. ’Yalnız değilsin’ twitleri gelmeye başladı. Şimdi diyorum ki aynı şekilde yalnız olmadığımı biliyorum ve bu döviz baskısına karşı bizler paramıza sahip çıkacağız ve inşallah Türk lirasını değerlendireceğiz" dedi.

Tüm kurum ve şirketlere Türk lirasına geçme, üretim ve istihdamı artırma çağrısı yapan Erdoğan, “Emin olun, bak müjdeyi veriyorum, insanımız bu süreçten karlı çıkacak, zararlı değil” diye de ekledi.

ALMANYA’YA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın Almanya’da maruz kaldığı skandal muameleyi de çok sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Sen teröristi alıyorsun ama TBMM Başkanvekilini orada saatlerce bekletiyorsun. Bunlara aynısını yapmak gerekmez mi? Ondan sonra Erdoğan diktatör oluyor. Sen benim Meclis Başkan Yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa, buna aynısıyla mukabele etmem lazım. Bütün oradaki personelin kimse, neyse bunlara gereğini yapmadığın sürece Türkiye de buna misliyle mukabele eder, etmek durumundadır" dedi.

"Bizi hürriyetimizden etmek isteyenlerin karşısında eğilmeyeceğiz" diye devam eden Erdoğan, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır” dedi ve mücadelenin terörden ekonomiye, dış politikadan yatırımlara her alanda süreceğini, Türkiye’nin bölgesindeki her gelişmeyle yakından ilgilenmeye devam edeceğini ifade etti.