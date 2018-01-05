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Erdoğan'dan Fransız gazeteciye tarihi ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı basın toplantısında Fransız gazeteciye tarihi bir ayar verdi.

Erdoğandan Fransız gazeteciye tarihi ayar

05 Ocak 2018 19:18
Erdoğan'dan Fransız gazeteciye tarihi ayar - Tıkla İzle

Erdoğan, gazeteciye “Bu soruyu FETÖ ağzıyla soruyorsun” diyerek ABD’nin Suriye getirdiği 4 bin tırı neden sormadığını hatırlattı.

"Bu soruyu FETÖ ağzıyla soruyorsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı yaptı. Toplantının soru cevap bölümünde Fransız gazetecinin MİT tırları sorusunu imalı bir şekilde sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki geldi. Erdoğan, Fransız gazeteciye “Bu soruyu FETÖ ağzıyla soruyorsun” diyerek şunları kaydetti:

“O tırlarla ilgili operasyonu yapanlar şuanda cezaevinde. İstihbarat teşkilatının bu tür operasyonlara yönelik kamyonlarla nereye silah taşıyacağına yönelik yetkileri var. Sen bana bunu soruyorsun da ABD’nin getirdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun. Bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları yutacak biri yok. Tamamen bir FETÖ ağzıdır bu. FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin .” 

 Türkiye bir hukuk devletidir

Türkiye ve Fransa'nın 20 milyar euroluk ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan imzalar için 'Hayırlı olsun' dedi.

Terörle mücadelede Türkiye'nin çok ağır bedeller ödediğini dile getiren Erdoğan, PYD ve YPG için Ankara ve Paris'in birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan sözlerine "Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Vakıflarıyla işyerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde. Bu noktada hassasiyet gözden kaçırılmamalı" şeklinde devam etti.

Fransa lideri Macron'un kendisine bazı isimler verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı, "Türkiye bir hukuk devletidir. Batı bize her zaman 'yargı bağımsızdır' diyor. Türkiye'de de yargı bağımsızdır. Bağımsız yargı kendi kararını kendisi oluşturuyor" diye konuştu.

Etiketler: recep tayyip erdoğan

 

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