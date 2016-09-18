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Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı “Müşir” ve “Gazi” unvanı verilişinin yıldönümü ile Gaziler Günü’nü kutladı.

Erdoğandan Gaziler Günü mesajı

18 Eylül 2016 13:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu topraklarının vatan kılınmasında, milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesinde gaza anlayışı en önde gelen değerlerimiz arasındadır. Medeniyetimizin en mümtaz vasıflarından olan gaza inancı, bize 1071’de Anadolu topraklarını verdiği gibi Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde ülkemizin ve milletimizin ilelebet var olacağını dünyaya açıkça ilan etmiştir. Bu coğrafyanın ruhunda, bu ülkenin her taşında, her toprağında, adları sanları bilinmeyen milyonlarca gaza erinin, şehidin, gazinin kanı bulunuyor. Tarih boyunca nice savaşlar, nice çatışmalar yaşayan bu coğrafyanın sakinleri olarak bizler, istiklali ve istikbali için her daim teyakkuzda olan bir milletin evlatlarıyız. Dün cephelerdeki savaşlarda istiklal ve istikbaline sahip çıkmış olan aziz milletimiz, bugün de ülkemizin huzuruna kasteden terörle mücadeleye devam ediyor. Bu aziz milletin, 15 Temmuz’daki darbe girişimini canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun en önemli göstergesidir. Bu millet gazi millettir. Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir. Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktaracağız. Bu toprakları vatan kılan, bugünlere getiren her bir şehide, her bir gaziye, isimleri bilinmeyen tüm kahramanlara şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ‘Müşir’ ve ‘Gazi’ unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." 

Derya Yetim

Etiketler: erdoğan, Gaziler Günü mesajı


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