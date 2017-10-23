Erdoğan'dan Gökçek görüşmesi sonrası açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak. Bugün #TekMilletTekYürek diyerek asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletime şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

