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Erdoğan'dan Gökçek görüşmesi sonrası açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak” dedi.

Erdoğandan Gökçek görüşmesi sonrası açıklama!

23 Ekim 2017 19:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak. Bugün #TekMilletTekYürek diyerek asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletime şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi. 

Musa Erdoğan
 

 

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