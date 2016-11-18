Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Özbekistan’ın Semerkant kentindeki temaslarına devam ediyor. Sabah saatlerinde Özbekistan’ın merhum Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un mezarını ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şevket Mirziyayev ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İmam Buhari Türbesi’ne gelerek İmam Buhari’nin mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, türbe ziyaretinin ardından Cuma namazını İmam Buhari Türbesi’ndeki camide kıldı.

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

KAMİL NADİRLİ