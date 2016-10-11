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Erdoğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye tokat gibi yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başika kampı ile ilgili Irak Başbakanı İbadi'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Önce Haddini bil. Biz bildiğimizi okuyacağız. Bunu bilesin" dedi .

Erdoğandan Irak Başbakanı İbadiye tokat gibi yanıt

11 Ekim 2016 13:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9'uncu Avrasya İslam Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye Başika kampı ile ilgili tepki göstererek,
"Biz şu anda Irak’ta, yakında da Musul’da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla nasıl Cerablus’ta katıldıysak yine söylüyorum. Benim şahsıma hakaret ediyorlar. Sen benim muhatabım, seviyemde değilsin. Irak’tan senin bağırman, çağırman bizim için önemli değil, biz bildiğimiz okuyacağız bunu böyle bilesin. Kim bu Irak’ın başbakanı. Önce haddini bil. Kendileri Başika üssünü kurmamız için Davutoğlu döneminde talepleri var. Bunların kayıtları var. Bugün yarın bunların hepsi yayınlanacak. Buna rağmen Başika üssüne girilmiş. Şimdi diyor ki buradan çekilin. Türkiye Cumhuriyet ordusu sizden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değil. Gereği neyse yapmaya devam edeceğiz" dedi. 

Etiketler: Irak Başbakanı İbadi


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