Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9'uncu Avrasya İslam Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye Başika kampı ile ilgili tepki göstererek,

"Biz şu anda Irak’ta, yakında da Musul’da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla nasıl Cerablus’ta katıldıysak yine söylüyorum. Benim şahsıma hakaret ediyorlar. Sen benim muhatabım, seviyemde değilsin. Irak’tan senin bağırman, çağırman bizim için önemli değil, biz bildiğimiz okuyacağız bunu böyle bilesin. Kim bu Irak’ın başbakanı. Önce haddini bil. Kendileri Başika üssünü kurmamız için Davutoğlu döneminde talepleri var. Bunların kayıtları var. Bugün yarın bunların hepsi yayınlanacak. Buna rağmen Başika üssüne girilmiş. Şimdi diyor ki buradan çekilin. Türkiye Cumhuriyet ordusu sizden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değil. Gereği neyse yapmaya devam edeceğiz" dedi.