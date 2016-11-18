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Erdoğan’dan Kerimov’un mezarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Semerkant’ta Özbekistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un mezarını ziyaret etti.

Erdoğandan Kerimovun mezarına ziyaret

18 Kasım 2016 12:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Özbekistan’ın Semerkant kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Özbekistan’ın merhum Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabrin bulunduğu alana Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şevket Mirziyayev ile birlikte gelirken, iki lider Kerimov’un kabrine gül bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kabir ziyaretinde Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş be Veysi Kaynak, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Kerimov’un kabir ziyaretinin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şevket Mirziyayev ile baş başa görüştü.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Kerimov


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