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Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova’da Fethullah Gülen okullarının kapanmasını neden istediğini soran Kosovalı gazeteciye, “Okullar terörist yetiştirmez, okullar ülkesine ihanet eden gençler yetiştirmez. Eğer bir okuldan ülkesine ihanet eden gençler yetişiyorsa okul asli görevini yerine getirmiyor demektir'' dedi.

Erdoğandan Kosovalı gazeteciye FETÖ cevabı

29 Aralık 2016 21:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova’da Fethullah Gülen okullarının kapanmasını neden istediğini soran Kosovalı gazeteciye, “Okullar terörist yetiştirmez, okullar ülkesine ihanet eden gençler yetiştirmez. Eğer bir okuldan ülkesine ihanet eden gençler yetişiyorsa okul asli görevini yerine getirmiyor demektir. Biz bir bedel ödedik. 248 şehit verdik. Bu şehitlerimizi verilmesine neden olanlar kim? Artık yargı hepsini belirlemiş vaziyette. Başta şahsım olmak üzere bu ülkenin ileri gelenlerini, bu Külliyeyi, TBMM’yi bombalayan zihniyet FETÖ’cü bir zihniyet. Bu zihniyete bugün Türkiye’de yarın Kosova’da o okullardan yetişenler aynı şeyi yapar. Oraların okullarını işgal ederler, o okullardan sonra devlet dairelerinde yetkilerine alırlar. Parlamentoyu ellerine alırlar. Orada Kosova vatandaşları okumuyor mu? Siz hesabı şuan için yapıyorsunuz. Sevgili kardeşim hesabını şuan için yapma, hesabını 10-20 yıl sonrası için yap. Bunlar 40 yıl önce Türkiye’de bu adımı attılar ve şuanda neticesini almaya başladılar. Bizde bu mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken biz yandık, Kosova yanmasın diyoruz. Kurduğumuz Maarif Vakfı ile Kosova’nın Milli Eğitimi el ele versin, oralardan Kosova’nın gençliğini Kosova’nın idealist gençleri olarak yetiştirelim. Kosova’nın milli vatansever gençleri olarak yetiştirelim. Burada aksama olmaz ama hain çıkmaz. Burada biz bedel ödedik, Kosova’nın bedel ödemesini Çünkü Kosova bedel ödemeye tahammül edemez. Türkiye’nin bir dayanma gücü vardı, dayandı ama Kosova bunu kaldıramaz” şeklinde cevap verdi.


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