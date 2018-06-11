Erdoğan'dan Kurz'a tepki: Kendine çeki düzen ver

Avusturya'nın camileri kapatmasına tepki gösteren Erdoğan "Suriye’de insanlar evlerinde sokaklarında çocuklar okullarında ,başlarına ne zaman bomba yağdırılamayacağını bilememenin korkusuyla yaşıyorlar. Her yerde Müslümanlara yönelik baskılar artıyor. Avusturya’nın şu anda Müslümanlara camilere yönelik tavrı İslam düşmanlığının görünen yüzüdür. Burada Avrupa’ya doğrusu Avusturya’nın başbakanına sesleniyorum. Çok daha gençsin daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Şunu unutma senin bu çıraklığın bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya’da bir caminin kapatılması oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya’dan atılması yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı hilal mücadelesinin başlatır ki bunun sorumlusu sen olursun. Bunu söylerken sadece oraya seslenmiyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Başta Almanya bu adamınıza çeki düzen verin. Çeki düzen vermezse olay farklı yere doğru gider. Bizimde kendimize göre argümanlarımız atacağımız adımlar var. Orada benim 250 bin kardeşime zulmedilmesine asla müsaade etmeyiz. Gereken neyse onu yaparız."