Erdoğan'dan Lavrov'a cevap

Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yapıp yapmayacağı yönündeki soruya, "Şuan itibariyle ararsa görüşmemek için hiçbir sebep yok, gelişmelere göre gerekirse ben de ararım" ifadeleriyle cevap verdi.

Rusya Dışişleri Bakanının "Afrin’in Suriye rejimine verilmesini bekliyoruz" açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bu yanlış bir yaklaşım. Biz Afrin’i kime vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Suriye’de şuanda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye’ye teslimi konuşulsun. ‘Oraları rejim verdi’ ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin’i Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz, ama bunun zamanı bize aittir, onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil" diye konuştu.

Amerika’dan yapılan açıklamalar ve Trump’un Doğu Guta ve Duma ile ilgili önemli kararlar alacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Biz de izliyoruz” dedi.

Grup toplantısında Milli Eğitim Bakanını neden yanına çağırdığının sorulması üzerine Erdoğan, "Özelle girmeyin, genelde kalın" ifadelerini kaydetti.

Derya Yetim

