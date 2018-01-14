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Erdoğan’dan partililere 'sahaya inin' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimlerinin çok kritik bir dönemeç olduğunu belirterek, “Her şey teşkilatlarda başlıyor. Teşkilatlarla birlikte bakanlar, vekiller sahaya insin” dedi.

Erdoğandan partililere sahaya inin talimatı

14 Ocak 2018 08:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Etiler’deki ünlü çorbacıya gitmeden önce partisinin İstanbul milletvekilleri ile toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda, İstanbul il kongresine yönelik hazırlıklar görüşüldü ve milletvekillerinden il başkanlığı için isim önerisi alındı. Erdoğan, il başkanlığı için isim önerisi olanların zarf içinde kendisine verilmesini istedi. Milletvekilleri de İstanbul il başkanlığı için önerdikleri isimleri yazıp, Erdoğan’a verdikleri öğrenildi. İl kongreleri tamamlandıktan sonra, büyükşehir il kongrelerinin başlayacağı bilgisini veren Erdoğan, Mart sonuna kadar tüm il kongrelerini bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

HER ŞEY TEŞKİLATTA BAŞLAR

Toplantıda, kısa bir değerlendirme yaptığı da öğrenilen Erdoğan, “Önümüzdeki süreç çok önemli. Her şey teşkilatta başlar. Teşkilatlarımızın güçlü ve dinamik olması lazım. Kongreleri sağlıklı bir şekilde yapıp önümüze bakalım. Yeni sürece hızlıca girelim. 2019 seçimleri çok kritik bir dönemeç. Herkesin buna odaklanması lazım. Teşkilatlarımız, bakanlar, milletvekilleri kapı kapı dolaşmalıdır. Hedefimiz 2019 seçimlerini almak olacak. Adeta seferber olacağız bunun için. Hepimiz sahada olacağız” dedi.

Türkiye Gazetesi

 

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