Erdoğan'dan Putin'e: 'Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'e, Esad'a bağlı güçlerin Afrin'e gireceği iddialarıyla ilgili olarak, "Suriye rejime bu yola girerse sonuçları olur" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’de Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.