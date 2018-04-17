Diğer
Kategoriler

Erdoğan'dan Turgut Özal sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Malatya'da Turgut Özal Üniversitesinin kurulmasına karar verdik" dedi.

Erdoğandan Turgut Özal sürprizi

17 Nisan 2018 12:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ı rahmetle anan ve ruhuna Fatiha okutan Erdoğan Malatya için müjdeyi verdi.

Erdoğan, ''Bugün 25. vefat yıldönümü olan 8. cumhurbaşkanımız, siyaset, devlet ve millet adamı Turgut Özal'ı rahmetle yadediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Türkiye'nin sancılı bir döneminde gerçekleştirdiği reformlarla ülkemizin önünü açan rahmetli Özal'ın önemi, vefatından sonra çok daha iyi anlaşılmıştır.

Şu müjdeyi de vermek isterim; rahmetli Özal'ın ismini memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversite'nin kurulmasına karar verdik. İsmini anmayacağım, oradaki üniversitenin (İnönü Üniversitesi) öğrencisi çok fazla. Böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin öğrencisi olacak. Mekan, yer, her şey hazır. Hemen adımı atacağız.'' ifadelerine yer verdi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç