Erdoğan'dan Turgut Özal sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ı rahmetle anan ve ruhuna Fatiha okutan Erdoğan Malatya için müjdeyi verdi.

Erdoğan, ''Bugün 25. vefat yıldönümü olan 8. cumhurbaşkanımız, siyaset, devlet ve millet adamı Turgut Özal'ı rahmetle yadediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Türkiye'nin sancılı bir döneminde gerçekleştirdiği reformlarla ülkemizin önünü açan rahmetli Özal'ın önemi, vefatından sonra çok daha iyi anlaşılmıştır.

Şu müjdeyi de vermek isterim; rahmetli Özal'ın ismini memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversite'nin kurulmasına karar verdik. İsmini anmayacağım, oradaki üniversitenin (İnönü Üniversitesi) öğrencisi çok fazla. Böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin öğrencisi olacak. Mekan, yer, her şey hazır. Hemen adımı atacağız.'' ifadelerine yer verdi.