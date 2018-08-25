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Erdoğan’dan Zafer Haftası mesajı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğandan Zafer Haftası mesajı !

25 Ağustos 2018 16:52
Erdoğan’dan Zafer Haftası mesajı ! - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan’ın yayımladığı mesaj şöyle:

“Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve istiklal mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla Zafer Haftası olarak kutluyoruz. Aziz milletimizin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. 30 Ağustos, ‘Ya istiklal ya izmihlal’ tercihiyle baş başa kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur.

Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

İlker Turak

 

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