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Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü AK Parti'ye üye olacak.

Erdoğanın AK Partiye üye olacağı tarih belli oldu!

28 Nisan 2017 13:45
Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu! - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, "2 Mayıs’ta Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız, bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. Bilindiği gibi 16 Mart’ta yapılan halk oylamasıyla birlikte, Cumhurbaşkanımızın AK Parti’ye, kurucusu olduğu ilk genel başkan olduğu partiye tekrar üye olmasının önünde bir engel kalmamıştır" dedi.

Dün, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde bir otelde düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını kılmak için aynı bölgedeki Mecek Camii’ne geldi. Başbakan Yıldırım’a, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani,Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer eşlik etti. Başbakan Yıldırım, cami bahçesinde kendisini hazır bekleyen gazetecilerle tokalaştıktan sonra camiye girdi. Camiye gelen tüm yollar bariyerlerle kapatılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

"2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız"

Başbakan Yıldırım cami çıkışında AK Parti’de alınan olağanüstü kongre kararını değerlendirdi. Başbakan Binali Yıldırım, "2 Mayıs’ta Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız, bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. Bilindiği gibi 16 Mart’ta yapılan halk oylamasıyla birlikte,Cumhurbaşkanımızın AK Parti’ye, kurucusu olduğu ilk genel başkan olduğu partiye tekrar üye olmasının önünde bir engel kalmamıştır. Dolayısıyla 2 Mayıs’ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıda kurucu genel başkanımız ve liderimiz,Cumhurbaşkanımızın üyelik girişimini yapmış olacağız. 21 Mayıs’ta da AK Parti’nin olağanüstü genel kongresini toplayacağız" açıklamasını yaptı.

Başbakan Yıldırım, açıklamanın ardından camiden vatandaşları selamlayarak ayrıldı. Başbakan Yıldırım’ın gece geç saatlerde saatlerde İstanbul’a gitmesi bekleniyor. 

İsa Akar-Adem Akalan-Harun Erdoğdu
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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