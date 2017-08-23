Erdoğan’ın atlet eleştirisine CHP’den yanıt

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Tezcan, Adalet Kurultayı ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatarak, “26-27-28-29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Çok yoğun bir ilgi var. İçeriden ve dışarıdan basın kuruluşlarının çok yüksek düzeyde akreditasyon talebi oldu ve tamamlandı. 8 ana konuda adaleti tartışacağız. 8 ana panelimiz olacak. 8 ana panelde 44 panelistimiz konuyu tartışacak. Bu panellerin dışında 54 ayrı grupta çalıştay yapılacak. Atölye çalışmaları bunlar. 54 çalıştayda 540 konuşmacımız alt konulardaki adalet başlıklarını tartışacaklar. Bunların tamamından rapor çıkacak" diye konuştu.

Tezcan, Adalet Kurultayı ile ilgili broşürün hazırlıklarının tamamlandığı belirterek, broşürü de gösterdi.

4.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ

Bu hafta yoğun gündem konusunun memurlara ve kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinin olduğuna dikkat çeken Tezcan, "Sendika başkanı temsilcileri çıktılar, milletin adamına çağrı yaptılar. AK Parti Genel Başkanının müdahale etmesini istediler. Milletin adamının konuya katkısını gördük. 0,5 puanmış. Çağrı yaptıkları milletin adamının toplu sözleşmeye katkısı herhalde bu olsa gerek. Bu toplu görüşmeler çerçevesinde 4+3.5 1’inci yıl, yüzde 4+5 2’nci yıl olmak üzere imzalandı. Bir sarı sendikacılık örneğiyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki 5 milyon kamu emekçisi Memur-Sen eliyle sadakaya muhtaç edilmiştir. Verilen zam, zam değil sadakadır. Büyüme hesapları ve enflasyon hesapları doğru yapıldığında bugün memurların alması gereken zam en az iki katıdır. Yüzde 100 almaları gerekir. Bunu bol keseden atmıyoruz. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı birimimizdeki arkadaşlarımız tek tek hesabını yaptılar. 2003’ten bu yana tek tek hesapladılar 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’de büyüme ve enflasyon farkını çıkardılar. 15 yıl içerisinde 7.13 kat artması gerekir 2003 yılındaki memur maaşlarının bugün bir kayba uğramamasını istemiyorsak. 7 kat artması gerekir 2003 yılındaki maaşların. Memurun büyümeden gerçekten pay almasını istiyorsak en az iki katına çıkarılması lazım bugün maaş bir kamu çalışanının" ifadelerini kullandı.

"SAYIN ERDOĞAN, FANİLAYI BIRAK FİLEYE BAK FİLEYE, VATANDAŞIN FİLESİNE BAK"

"Bu iktidar 15 yıl içerisinde Türkiye’yi faiz lobisine teslim etmiştir" diyen Tezcan, "15 yılda vatandaşın cebinden dışarıdaki faiz lobisine giden para 142 milyar dolar. Ayşe, Fatma teyzenin cebinden alınmış Hans’ın, George’un, faizcinin cebine girmiş. 80 milyon kendi vatandaşından almış yabancı faiz lobisine aktarmış. 80 milyon vatandaşına gelince kürdan ile yabancı faiz lobisine gelince kazanla dağıtan bir iktidar. Bu 15 yıl içerisinde toplumsal bozulma, tahribat kat kat artmış. 15 yılda fuhuş yüzde 790 artmış, uyuşturucu kullanımı yüzde 678 artmış. Neredeyse ilkokul çocuklarına kadar uyuşturucu kullanımı inmiş. Tutuklu ve hükümlü sayısı, suç oranı yüzde 231 artmış. Böyle bir Türkiye oluşturmuşlar, gerçek Türkiye’nin gündemi bu. Gerçek Türkiye’nin gündemi bu ama bu gündemi bırakmışlar fanila ile racon ile uğraşıyorlar. Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye, vatandaşın filesine bak. Milletin filesi ile ilgilen. Milletin filesi bu hale gelmiş. Toplum böyle bir tahribat yaşamış. Bütün bunlar gerçek tartışma gündemini kapatma planlarıdır ama kapattırmayacağız. Çünkü biz Türkiye’de zenginliğin paylaşıldığı bir ülke kurmak istiyoruz. Siyaseti bunun için yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU HAKSIZ YERE TUTUKLAMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tezcan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Sayın Bekir Bozdağ’ın kişisel siyasi tarihini incelediğinizde birbiriyle örtüşmeyen birbirine zıt bir hayli sözü bulursunuz. Epeyce bir külliyat olur bunlar. Neresini düzelteyim bu sözün biz bunu kendimiz mi uydurduk. Antalya toplantısı diye bir toplantısı olmadı mı AK Parti’nin? AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan Antalya toplantısında o sözleri söylemedi mi? Biz Adalet Yürüyüşü yaparken AK Parti Genel Başkanı Erdoğan o sözleri söylemedi mi? Biz kendimiz mi uydurduk? Baktılar ki altında kalıyorlar bu sözlerin, bu sözleri millet taşımıyor, bu sözleri taşımak çok zor, böyle bir geri dönüş yolu arıyorlar. Herkes şunu bilsin ki Kemal Kılıçdaroğlu’nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez. Öyle kolay değil o işler. Lafı ortaya atıp milleti başka şeylerle tartıştırarak korkutarak ülkeyi yönetemezsiniz."

Bir soru üzerine CHP’nin kurucu Genel Başkanının Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyleyen Tezcan, "O koltuğun ağırlığı vardır. O ağırlığı o koltuğa oturanlar taşımakla yükümlüdür ve her zaman layıkıyla da taşımışlardır. Ancak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP Genel Başkanlığı koltuğundan başka bir de Cumhurbaşkanlığı koltuğu vardır. O koltuğun ağırlığını taşımaktan korkanlar şeklen Cumhurbaşkanı seçilseler de o koltuğa hiç oturmamışlardır, oturamamışlardır. Zaten onun için de Çankaya’ya hiç çıkmamışlardır. Saray inşa edip sarayda kendilerine mahsus bir koltuk tahsis etmişlerdir. Kendileri de zannediyorum ki Atatürk’ün koltuğuna layık olmadıklarının farkında olduğundan ayrı bir koltuk tahsis etme ihtiyacı duymuşlardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna layık bir lideri milletimiz önümüzdeki günlerde seçip hak ettiği yere oturtacak Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunu hak eden kişiye emanet edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Fanila meselesine gelince fanilaya değil fileye bakın" diyen Tezcan, "Milletin filesi boşaldı. O fotoğraftan çok rahatsız olmuşlar demek ki halkın içerisinden halkın bir paçası olan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ciddi şekilde ürkmüşler. Bu sevindirici bir şey bu korkuları. Niye rahatsız oldular? Herkes biliyor ki CHP Genel Başkanı hayatının hiçbir döneminde meczupların dizinin dibine oturup fotoğraf çektirmemiştir ve çektirmez" şeklinde konuştu.

Pelin Üzek Kılıç