İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler dahil toplam 60 ülkenin üst düzey temsilcilerini ağırlayacak olan Dünya Helal Zirvesi'nde dolara karşı birlik mesajı verilecek. Zirvede, ülkelerin kendi para birimleri ya da altınla ticaret masaya yatırılacak.

DÖVİZ BASKISI SONA ERMELİ

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının karşılık bulduğunu belirterek, organizasyona katılacak ülkelerin döviz baskısından kurtulmanın yollarını arayacağını söyledi. Ete, "Zirvede, ülkelerin kendi para birimleri ya da altınla ticaretin nasıl yapılacağını tartışacak" dedi. Dünya helal pazarının toplam 3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu belirten Ete, "Bu kadar büyük bir pazarda ticaretin yerel para birimleri ya da altınla yapılması dövizin baskısına karşı ciddi bir güç oluşturacaktır" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte, Türkiye ve 26 ülkeden üst düzey konuşmacı bir araya gelecek. Organizasyonda İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Sayed Aqa, İslam Fıkıh Akademisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdul Salam Daoud Al-Abbadi, İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIF) Başkanı Dr. Hamed Hassan Merah konuşmacı olarak yer alacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunda yapılan zirve yarın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Helal Fuarı'nın gerçekleşeceği zirve 17 Aralık tarihine kadar devam edecek. SMIIC ve TSE işbirliğinde hayata geçirilen zirveyi 10 bini yabancı 50 bin kişi ziyaret edecek.

Betül Alakent - Sabah gazetesi