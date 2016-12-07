Nata Vega Outlet yönetimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kiraları TL ile alın” çağrısına yanıt verdi. Alışveriş Merkezi(AVM) yönetimi AVM içerisindeki iş yerlerinin kontratlarını Türk Lirası üzerinden yapılacağını bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Nata Holding Alışveriş Merkezleri Genel Koordinatörü Süleyman Sayın, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kiraların TL’ye çevrilmesi ile ilgili talebi üzerine bizde holding yönetimi olarak değerlendirmelerimizi yaptık. Dileyen kiracılarımız kiralarını TL ile ödeyebilecekleri kararını aldık. Bunu da tüm kiracılarımızla paylaştık ve memnuniyetle karşılandı”.

“TL’nin kuvvetlenmesiyle ekonomik katkı sağlanacağını düşünüyorum”

Genel Koordinatör Sayın, konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, “Yapacağımız yatırımlarda da diğer illerde planladığımız şuandaki yatırımları da baştan TL üzerinde yapacağız. Bu anlamda da TL’nin kuvvetlenmesiyle ekonomik katkı sağlanacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına bir haftada 6 AVM yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AVM'lere “Kiraları TL ile alın” çağrısına bir haftada 6 AVM yanıt verdi. Erdoğan, Kayseri'de bazı AVM'lerin halen dövizle kira aldığını öğrenmesinin ardından Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya'yı telefonla aradığını ve kiraların TL ile alınması gerektiğini söylemiş bunun ardından açıklama yapan Çetinsaya, grup bünyelerinde bulunan AVM'lerin TL cinsine çevrildiğini belirtmişti. Döviz yerine TL'ye geçen AVM'lerin Ankara'da da sayısının artmasıyla gözler İstanbul'da çevrildi.

Gelişmelerin ardından ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri Park AVM’lerinin kiralarını TL cinsine çevirdi. Buna Ankara'daki Panora ve Armada ve Nata Vega'nın da eklenmesiyle kira ödemelerinde dövizden TL'ye geçen AVM sayısı bir haftada 6'ya ulaştı.

Benan Özben