İstanbul 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla, mahkemeye şikayetten geri çektiğini belirten bir dilekçe sunduğunu açıkladı.

Suçlamanın şikayete bağlı olmadığını ancak dava konusu köşe yazısının gazetecilik sınırları kapsamında değerlendirilmesini kaydeden mahkeme, Öymen’in beraatine karar verdi.

Gazeteci Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, 9 Nisan 2015 tarihinde Aydınlık gazetesinde “Erdoğan’ın yargılanması” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Örsan Öymen’in yazısında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öymen hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Başak Akbulut