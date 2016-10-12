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Erdoğan'ın Irak açıklamalarına ABD'den yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby düzenlediği günlük basın toplantısında, "Irak’ta konuşlandırılan Türk güçleri uluslararası koalisyonun bir parçası değildir" dedi.

Erdoğanın Irak açıklamalarına ABDden yanıt

12 Ekim 2016 09:23

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türk askerinin Başika’daki varlığı ve Musul operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk askerinin Musul operasyonlarına katılacağı ve Irak Başbakanı Haydar El İbadi’ye yönelik açıklamaları hatırlatılması üzerine, "Uzun zamandır söylüyoruz ve Cuma günü McGurk’ün de söylediklerini duydunuz. Irak’ın tüm komşuları Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. Irak’ta konuşlandırılan Türk güçleri uluslararası koalisyonun bir parçası değildir. Başika’daki durum Irak ve Türk hükümetlerinin çözmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki diyalogun devam etmesini desteklediklerini bildiren Kirby, "Her iki ülke de ortak düşmanları, ortak düşmanımız DAEŞ’e karşı odaklanmalı. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda DAEŞ ile mücadele kapsamında tüm tarafların atacakları adımları koordine etmelerinin zorunlu olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

John Kirby, İbadi’nin bir basın toplantısında "Askeri istihbarat, silahlar, eğitim Türkiye’den sağlanıyor" ifadelerinin yer aldığı görüntülerle ilgili olarak ise, "Bu görüntüleri görmedim. Başbakan İbadi, bunu kamu önünde açıkça dile getirdi. Onların, koalisyonun bir parçası olarak orada bulunduklarını düşünmüyoruz. Irak ve Türkiye’nin bu konuda diyalog yoluyla çalışmalarını istiyoruz" dedi. 

Yerel yetkililerin Musul operasyonunun birkaç gün içinde başlayacağı yönündeki açıklamaları hatırlatılan Kirby, "Buna Irak hükümeti karar verecek. Bu Irak’ın planı ve Irak’ın stratejisi. ABD, geçmişte olduğu gibi Irak güvenlik güçlerinin Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlara destek verecektir. Hazır olduklarında doğru zamanı seçeceklerdir" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirb


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