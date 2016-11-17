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Erdoğan’ın Pakistan ziyaretinden işbirliği kararı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Türkiye heyeti ile Pakistan heyeti arasında yapılan ikili ve toplu görüşmelerin ardından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Pakistan stratejik işbirliğinin geleceğinin yönlendirilmesine ilişkin önemli ortak kararlar alındı.

Erdoğanın Pakistan ziyaretinden işbirliği kararı çıktı

17 Kasım 2016 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkiye heyeti ile Pakistan heyeti arasında yapılan ikili ve toplu görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Navaz Şerif arasında yapılan görüşmede, her iki lider Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin tüm yönleri ve ayrıca önemli bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ortak yazılı açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Her iki taraf; halkları ve hükümetleri arasındaki, ortakkültürel ve dini miraslarına derinlemesine nüfuz etmiş, fevkalade sağlam iyi niyet, karşılıklı güven ve anlayış bağlarıyla örnek teşkil eden, tarihin sınamalarından geçmiş, köklü ve daime gelişen kardeşlik bağlarını ve geleceğe yönelik ortak vizyonlarını vurgulamışlardır. Söz konusu sıcak ve samimi ilişkiyi güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştürmeye yönelik olarak kaydedilen gelişmeye ilişkin memnuniyetlerini belirtmiş ve yeni işbirliği alanları geliştirilmesi ile her iki ülkenin yararına olacağı yinelemişlerdir. 15 Temmuzdaki hain darbe girişimi kınanmıştır. Demokrasiyi savunmak adına karanlık güçlere karşı, barış ve refahın savunulmasında birbirlerine verdikleri güçlü desteği devam ettirme kararı alınmıştır. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği (YDSK) çerçevesinde yürütülmekte olan projelerin uygulanmasında sağlanan ilerlemeye yönelik memnuniyet dile getirilmiştir. Yakın zamanda Türkiye’de gerçekleştirilecek olan YDSK’nın 5’inci toplantısında yeni adımların atılması kararlaştırılmıştır. Öncelikli sektör olarak enerji, altyapı, tarım, gıda işleme ve konut alanındaki işbirliğin daha da ilerletilmesinde fikir birliğine varıldı. Kapsamlı ikili serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılması yönünde alınan ilerleme memnuniyetle karşılanmış ve müzakere sürecinin 2016 yılının sonuna kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır."

Uluslararası topluma İslamofobiyle, dini ayrımcılıkla ve Müslümanlara yönelik önyargılı yaklaşımlarla mücadele çağrısında bulundular
"Turizm yoluyla ikili kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi, kültür ve eğitim alanında karşılıklı değişim programları yapılması ve Türkçe ile Urdu dillerinin kültür merkezleri vasıtasıyla iki ülkede tanıtılması taahhüt edilmiştir. İki ülke arasında savunma işbirliğine ilişkin kapsamlı ve uzun vadeli ileriye dönük bir çerçevede geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır. Jammu-Keşmir temel sorunu dahil, Pakistan ve Hindistan arasındaki önde gelen anlaşmazlıkların, sürekli bir diyalog süreci ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak çözümünün gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Son dönemde Jammu-Keşmir’de artan gerginlik, masum hayatlarının kaybı ve can kayıpları yaşanmasından duydukları derin kaygıyı ifade etmişlerdir. Terörün verdiği ortak tehdide karşı mücadele, her iki halkın cesaret ve direnci ile askeri ve kanun uygulayıcı personelin fedakarlıklarını takdir etmişlerdir. Küresel yayılmanın önlenmesi rejiminin güvenilirliğine ve özellikle Güney Asya’nın istikrarına zarar veren, istisnai uygulamalar ve yayılmanın önlenmesinde ulaşılması hedeflenen amaçların siyasi ve ticari Saiklerle göz ardı edilmesi yönündeki eğilimi kaygı ile not etmişlerdir. Uluslararası toplumun İslamofobiyle, dini ayrımcılıkla ve Müslümanlara yönelik önyargılı yaklaşımlarla mücadele çağrısında bulunulmuştur. Başta BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere uluslararası platformlarda ortak girişimler başlatılması kararlaştırılmıştır."

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: recep tayyip erdoğan


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