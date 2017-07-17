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Erdoğan’ın taklidini yapan fenomen demokrasi nöbetinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birebir sesini taklit edip fenomen olan Gökhan Aslan, demokrasi nöbetinde Erdoğan’ın sesiyle mesajlar verdi.

Erdoğanın taklidini yapan fenomen demokrasi nöbetinde

17 Temmuz 2017 00:19
Erdoğan’ın taklidini yapan fenomen demokrasi nöbetinde - Tıkla İzle

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları ikinci gününde de devam eetti. Konak Meydanı’nda toplanan binlerce İzmirli demokrasi zaferini coşkuyla ve hüzünle kutlanırken, nöbette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek fenomen olan Gökhan Aslan da yer aldı.

Erdoğan’ın sesiyle seslendi

Tek yumruk tek yürek olunduğunu belirten Aslan, “Bugün hamd olsun yine buradayız. Bu can bu bedende olduğu sürece her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu siyasi bir mesele değil bu memleket meselesi olarak görüyoruz. Bugün İzmir bir başka güzel. ‘Güzel İzmir’ derler buraya, bugün bir başka güzel. Çünkü herkes burada. Sen, ben yok biz varız. Biz hep birlikte Türkiye’yiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da sesiyle mesaj veren Aslan, şunları söyledi:
“İzmir bugün bir başka güzel, Maşallah subhanallah İzmir. Bunu gör Reuters, bunu da gör CNN. Türkiye’yi yıkmaya gücünüz yetmez, Türkiye’nin yıkıldığı günü görmeye ömrünüz yetmez. Ey FETÖ, ey Pensilvanya’daki şarlatan. Ne umdun ne buldun. Bak, güzelliğe bak, bu sadece İzmir ha. 81 vilayetin tümü, 80 milyon Türkiye tam destek hep destek. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Mihrap Düzöz - Halil Karahan 

 


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