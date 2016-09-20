Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde yaşandı. Piknik alanı olarak kullanılan Danaçayırı mevkiinde bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma yerde yatan şahsın kafasından vurulduğunu ve cesedin ise 32 yaşında ki Deniz Nar’a ait olduğunu belirledi. Şahsın kim tarafından neden öldürüldüğü araştırılıyor. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcının incelemesinin ardından şahsın cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.