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Ereğli’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Belceağaç mahallesi Danaçayırı mevkiinde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Ereğlide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

20 Eylül 2016 07:49

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde yaşandı. Piknik alanı olarak kullanılan Danaçayırı mevkiinde bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma yerde yatan şahsın kafasından vurulduğunu ve cesedin ise 32 yaşında ki Deniz Nar’a ait olduğunu belirledi. Şahsın kim tarafından neden öldürüldüğü araştırılıyor. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Savcının incelemesinin ardından şahsın cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler: ereğli erkek cesedi, erkek cesedi


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