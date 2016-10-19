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Ereğli’de FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ilçe imamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ereğlide FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

19 Ekim 2016 00:36

Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında geçtiğimiz Ağustos ayında yakalanan kararı çıkarılan ve firar eden FETÖ’nün Ereğli ilçe imamı U.A. eşinin memleketi Van’da saklandığı bir evde yapılan operasyonla yakalanmıştı. 29 Eylül’den bu yana Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan U.A., bu gün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yaklaşık 6 saat boyunca sorgulanan U.A., hakkında ki suçlamaları kabul etmezken, 15 Temmuz darbe girişimini televizyonlardan öğrendiğini söylediği öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen U.A., tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde 15 yılı aşkındır bulunan ve FETÖ’ye ait bir dershanede halkla ilişkiler müdürlüğü yaptığı öğrenilen U.A.’nın ilçedeki cemaat yapılanmasını sağlayıp, himmet toplanmasını organize ettiği iddia ediliyor.

Vedat Kılıç

Etiketler: 1 tutuklama, Ereğli, fetö soruşturması


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