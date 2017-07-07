Ereğli’de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları adresi takibe aldı. Söz konusu adrese müşterilerin girdiğini tespit eden polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında Moldova uyruklu Olga M., Alina B. ve Radova G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette yapılan sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu üç kadının çıkarıldıkları mahkeme de sınır dışı edilmelerine karar verildi. Yabancı uyruklu üç kadın sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Vedat Kılıç

