Ereğli'de, Erdemir İlköğretim Okulu'nda meydana gelen trafik kazasında 67 TZ 035 plakalı hususi otomobil sürücüsü Şükriye A. (38), okuldan çıkan ve yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Celal E.Ö.'ye çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından devlet hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise, Süleymanlar Mahallesi Turgut Reis Okulu önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 67 T 8145 plakalı ticari taksi sürücüsü Cengiz U. (43) yolun karşısına geçmek isteyen Ceren T.'ye (9) çarptı. Kazada yaralanan öğrenci, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

İki öğrencinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı.