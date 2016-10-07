Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ereğli'de iki ayrı kazada 2 öğrenci yaralandı

Ereğli'de iki ayrı kazada 2 öğrenci yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada, 2 öğrenci yaralandı.


07 Ekim 2016 16:21

Ereğli'de, Erdemir İlköğretim Okulu'nda meydana gelen trafik kazasında 67 TZ 035 plakalı hususi otomobil sürücüsü Şükriye A. (38), okuldan çıkan ve yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Celal E.Ö.'ye çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından devlet hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise, Süleymanlar Mahallesi Turgut Reis Okulu önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 67 T 8145 plakalı ticari taksi sürücüsü Cengiz U. (43) yolun karşısına geçmek isteyen Ceren T.'ye (9) çarptı. Kazada yaralanan öğrenci, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

İki öğrencinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: Ereğli, Zonguldak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!