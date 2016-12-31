Olay, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesİ Çeşme altı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süha B. ile daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Harun S. (33) ve Abidin M. (51) sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süha B. yanında bulunan silahla Harun S. ve Abidin M.’yi yaraladı. Yaralanan şahıslar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıslar buradaki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

İki kişiyi yaralayan Süha B. ise olaydan sonra emniyete giderek teslim oldu. Polisin konu ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Özcan Saraç