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Ereğli’de TOKİ Şehit Ömer Halisdemir Camisi hizmete açıldı

15 Temmuz Milli İradeye Darbe Girişiminin kahraman ismi Ömer Halisdemir’in adının verildiği TOKİ Şehit Ömer Halisdemir Camisi törenle hizmete açıldı.

Ereğlide TOKİ Şehit Ömer Halisdemir Camisi hizmete açıldı

18 Kasım 2016 18:03

Açılış törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Halkapınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Başkanı İbrahim Büyüktorun, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

TOKİ tarafından Toros Mahallesine kazandırılan ve ismini 15 Temmuz Milli İradeye Darbe Girişiminin kahraman ismi Ömer Halisdemir’den alan TOKİ Camisinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Ereğli Müftüsü Yusuf Eseroğlu, ecdadın atlarının gittiği her yere bir cami yaptığını ifade ederek, camilerin birliğin, beraberlerin ve paylaşma duygusunun inşa edildiği çok müstesna mekânlar olduğunu kaydetti. 15 Temmuz Darbe girişiminde de camilerden yükselen ezan ve sala seslerinin bu kanlı girişimin önlenmesi noktasında büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Eseroğlu, TOKİ bölgesine kazandırılan caminin hayırlı olması temennisi ile sözlerine son verdi.

TOKİ tarafından kazandırılan caminin bölgenin büyük bir ihtiyacını karşıladığını ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, camilerin süsünün cemaatlerin olduğunu belirttiği konuşmasında her bir namaz vaktinde ismini Şehit Ömer Halisdemir’den alan TOKİ Camisinin dolup dolup boşalması temennisinde bulundu.
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 15 Temmuz olaylarının ardından kahraman şehit Ömer Halisdemir’in isminin birçok kuruma verildiğini lakin böylesine kutsal bir mekana verilmesinin ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. 15 Temmuz’da camilerden yükselen her bir ezan ve salanın hainlerin kararmış kalplerine sıkılan kurşunlar misali direnişin bir temsili olduğuna dikkat çeken Etyemez, ezanların susturulduğu darbelerden, ezan sesleri ile bastırılan darbeleri gördüklerini söyleyerek, caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.
İsmini Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’den alan Ereğli TOKİ Camisinin ibadete açılış programında bulunmaktan dolayı son derece mutluluk duyduğunu ifade eden Konya Valisi Yakup Canbolat ise, caminin bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar’ın duaları ile TOKİ Şehit Ömer Halisdemir Camisinin açılışı gerçekleştirildi. 

Etiketler: 15 Temmuz Milli İradeye Darbe Girişimi, Ereğli, Ömer Halisdemir Camisi


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