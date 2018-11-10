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Ereğli'ye şehit ateşi düştü |Uzman çavuş Halil Daş

Ereğli'ye şehit ateşi düştü |Uzman çavuş Halil Daş
Ereğli'ye şehit ateşi düştü |Uzman çavuş Halil Daş

Hakkari’de, askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu Konyalı uzman çavuş Halil Daş şehit oldu.


Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu Konyalı Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26) şehit oldu.

5 yıllık askerin Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'ndeki evine şehadet haberi ulaştı. 9 yıl önce babası vefat eden Halil Daş'ın annesi Rukiye Daş'a yetkililer oğlunun şehit olduğunu bildirdi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, aile taziyeleri kabul etti. Şehidin 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.  

Cihan Karakış
 

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