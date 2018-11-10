Ereğli'ye şehit ateşi düştü |Uzman çavuş Halil Daş



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu Konyalı Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26) şehit oldu.

5 yıllık askerin Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'ndeki evine şehadet haberi ulaştı. 9 yıl önce babası vefat eden Halil Daş'ın annesi Rukiye Daş'a yetkililer oğlunun şehit olduğunu bildirdi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, aile taziyeleri kabul etti. Şehidin 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Cihan Karakış

