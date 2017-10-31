Erek Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Van merkeze 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'na yılın ilk karı yağdı. Van'da, halk arasında geçmişten bugüne ulaşan "yedi dağa, bir bağa" inanışına göre kar, 7 kez Erek Dağı'na yağdıktan sonra, kent merkezine yağıyor. Geçmişte, Erek Dağı'na mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, vatandaşların kışlık erzak ve yakacak ihtiyaçlarını gidermeye başladığı biliniyor. Erek Dağı’nın zirvesi beyaza bürünürken, kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Yılmaz Sönmez