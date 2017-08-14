'Eren Bülbül’e kurşun sıkan katiller bunun hesabını verecek'

AK Parti’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Sincan Harikalar Diyarı’nda tören düzenlendi. 6 bin davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümü hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konukları selamlamakla söze başlayan Binali Yıldırım, AK Parti’nin 16. yıl dönümünü kutladı.

Konuşmasında Trabzon’un Maçka ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül’e yer veren Başbakan Yıldırım, "Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül’e kurşun sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Yine o şerefsiz teröristleri üzerimize salan alçaklar bilsin ki dünya durdukça aşağılık hainler emellerine asla nail olamayacak.Sana kurşun sıkan PKK katilleri, elbette bunun hesabını verecek" dedi.