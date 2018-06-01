Diğer
Kategoriler

Eren Bülbül’ün katili teröristler fotokapana böyle yakalandı

Giresun’un Güce ilçesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin fotokapana yakalandıkları anlar ortaya çıktı.

Eren Bülbülün katili teröristler fotokapana böyle yakalandı

01 Haziran 2018 10:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün Trabzon’da yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerin geçen yıl Ağustos ayında Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in katili olan grup içinden olduğunu açıklamıştı. 

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında JÖAK, JÖH ve PÖH timleri fotokapana yakalanan teröristlerin peşine düştü. Timlerin titiz çalışması sonrası orman içinde kıstırılan PKKlılar ile sıcak temas sağlandı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen Şorej kod adlı PKK’lı ile Berhudan kod adlı teröristin fotokapan’a yakalandıkları anların fotoğrafı ortaya çıktı. 

Öte yandan 2 teröristi etkisiz hale getiren askerlerin gece operasyon dönüşünde ise Güce ilçesinde toplanan yüzlerce vatandaş konvoyla karşıladı. Uzun araç konvoyları oluşturan vatandaşlar sloganlar ve kornalar eşliğinde asker ilçeye giriş yaptı.  

Resul Yanbul

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç