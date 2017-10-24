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Eren Bülbül’ün katillerinden biri Giresun’da yakalandı

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı. Teröristin, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırıya katılan teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

Eren Bülbülün katillerinden biri Giresunda yakalandı

24 Ekim 2017 18:38

Giresun’da yürütülen terör operasyonlarında dün gece Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı. Teröristin Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırıya katılan teröristlerden biri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada, "23 Ekim 2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında ilimiz Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde ihbar üzerine şüpheli bir şahsın jandarma görevlilerince yakalandığı, yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup 'Aram' kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu Başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi. 

Resul Yanbul

Etiketler: Eren Bülbül, Giresun

 

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