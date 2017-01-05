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Eren Derdiyok: İkinci yarıda daha iyi olacağız

Galatasaray’ın başarılı forvet oyuncusu Eren Derdiyok, "Gereksiz puanlar kaybederek sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Daha iyi yerde olabilirdik. Kazanabileceğimiz maçları kaybettik. İkinci yarıda, daha iyi olacağımı ve olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Eren Derdiyok: İkinci yarıda daha iyi olacağız

05 Ocak 2017 13:52

Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya Belek'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Bir takım oyunumuz var”
Eren Derdiyok, Podolski’nin zaman zaman onun yerine sahada olmasının kendisini hiç bozmadığını aktararak, “Sezon başında iyi bir başlangıç yakaladık. Ben de çok iyi adapte oldum. Özel bir kritik yapmam gerekirse düşüş oldu. Bunlar olabiliyor. Takımın oyununa ayak uydurmak, aynı seriyi yakalamak lazım. Hocalarla ve teknik heyetle bağlantımız çok iyi. Kanattan geldiğinizde, ortalar yaptığınız da daha etkili olduğunuz herkes biliyor. Bir takım oyunumuz var. Hocamız önce beni sonra Podolski’yi oynattı. O an sisteme daha yakın gördüğü için bu böyle oldu. Bu beni hiç bozmadı. Aldığım maç dakikalarında iyi olmaya çalıştım. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu takım oyunu. Biri oynar, diğeri oynamaz ama aynı yolda gitmeliyiz. Çünkü buna ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Performansım daha iyi olabilirdi”
Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu’nun kendisini Robert Lewandowski’ye benzetmesi ile ilgili konuşan Eren, “Bence iyi forvetlerden biri Robert Lewandowski. Performansım iyiydi ama daha iyi olabilirdi. Levent Bey'in Lewandowski sözleri beni mutlu etti. Futbolda düşüşler olur ama serimi yine ilk baştaki duruma getirmek istiyorum” dedi.

“İyi bir kadroyuz”
Taraftarın ilk yarı performansının kendisini memnun ettiğini dile getiren Derdiyok, “Takım olarak çok iyiyiz. İyi bir kadroyuz. Taraftarımız mükemmel. İyi günde kötü günde bizi yalnız bırakmadılar. İlk yarıda oynadığımız futbol her zaman çok iyi değildi. Bazen iyi oynamazsın ama maç kazanırsın; bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Bu hazırlık sürecini iyi değerlendirip daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim. Takım, futbolcular ve teknik ekip kaliteli. Bunu sahaya yansıtırsak zor tutuluruz” diye konuştu.

“İkinci yarıda daha fazlası olur”
Eren Derdiyok, Podolski’nin takımdan ayrılması durumunda kendisine daha çok görev düşeceğini ve bu duruma kendisini hazırladığını vurgulayarak, “Kolbeinn'in sakatlık süreci uzun sürdü. Yönetim ile karşılıklı oturup karar alındı. Lukas Podolski’nin durumunu bilmiyorum. Ama öyle bir adım atılırsa forvette eksiklik olur. İlk haftalarda 90 dakika oynadım. Hiç olmazsa takımın bir forveti var. Yük binse bile bunun için de çok çalışıyorum. Zihinsel olarak da hazırım. Buna hem takımın hem kulübün ihtiyacı var. Ne kadar çok gol atarsam hedefe daha kolay ulaşırız. İlk yarıda 7 gol attım. Zor goller attım. İkinci yarıda inşallah daha fazlası olur” ifadelerini kullandı.

“İkinci yarıda daha iyi olacağız”
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kaybedilen Tuzlaspor maçının takım için sıkıntılı geçtiğini söyleyen başarılı oyuncu, “Puan tablosunda iyi bir duruma geldik. Gereksiz puanlar kaybederek sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Daha iyi yerde olabilirdik. Kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Ama olabiliyor bunlar. İkinci yarıda, daha iyi olacağımı ve olacağımızı düşünüyorum. Tuzla maçı ise sıkıntılı geçti. Bu biz değiliz. Herkesin morali bozuldu. Bu maçtan sonra tatille toparlandığımızı bir daha da böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Verilen kararlar teknik heyetin kararı” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

Etiketler: Eren Derdiyok


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