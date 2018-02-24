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Eren Derdiyok, koltuk değnekleriyle stattan çıktı

Bursaspor maçında sakatlanan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Eren Derdiyok, stattan koltuk değnekleri ile ayrıldı.

Eren Derdiyok, koltuk değnekleriyle stattan çıktı

24 Şubat 2018 00:25

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor’u 5-0 mağlup ederken, üzücü bir olayda yaşadı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Belhanda’nın bir pozisyonda üzerine düşmesi sonucunda sakatlanan Eren Derdiyok, oyuna devam edemedi. Eren, maç sonunda stattan çıkarken, koltuk değneklerinin yardımı ile gitti.
Basın mensuplarının durumunu sorması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, “Bilmiyorum” yanıtını verdi. Deneyimli futbolcunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Bora Akyol
 

 

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