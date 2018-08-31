Eren Erdem, 'MİT tırları belgelerini bana Bülent Tezcan verdi' sözleriyle ilgili ifade verdi

CHP’nin Genel Merkezi’nde görüştüğü Bülent Tezcan'ın belgeleri kargo ile kendisine aktardığını ifade eden Erdem, 'gizli' ibareli olan evrakları hiç kimseye vermediğini aktararak imha ettiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdem'in 22 Mayıs 2018 tarihinde bir televizyon programında MİT tırlarıyla ilgili açıklamaları üzerine soruşturma başlatarak, Erdem'i 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Karşı Gazetesi çalışan ve yöneticilerine yönelik açılan davada tutuklanan Erdem'in, Tezcan'la ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin geçtiğimiz günlerde 'tanık' sıfatıyla ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Murat Çağlak ve Fahri Tosun tarafından tanık sıfatıyla ifadesi alınan Erdem’in, "2014 yılında serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde, CHP Milletvekili Bülent Tezcan, kamuoyunda 'MİT tırları olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. Tırlarla ilgili belgelerin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebi ile Ankara'ya gittim. Bülent Tezcan ile CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Tezcan, bu belgeleri daha sonra kargo ile gönderdi" dediği öğrenildi.

"Evrakları hiç kimseye vermedim, imha ettim"

Belgelerin üzerine ‘gizli’ ibaresi olduğunu aktaran Erdem, "İçerisinde jandarmanın tırların içerisinde ne olduğunu gösteren tutanakları, kamyon şoförlerinin ifadeleri, fezleke şeklinde soruşturma ile ilgili evraklar vardı. Kendime ait Twitter hesabımdan 'tutanakları okudum, eğer iddialar doğru ise durum çok vahim' şeklinde twitler attım. Ben herhangi bir yerde bu evrakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Yalnızca ismini vermek istemediğim bir gazeteci arkadaşım evraklara baktı. Fakat bir örnek almasına veya fotoğraf çekmesine müsaade etmedim. Daha sonra evrakları imha ettim. Sadece birkaç sayfası bende kaldı" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

İsmini vermek istemediği görevdeki bir hakimin 'Seni MİT tırları belgesini Fetullahçılardan aldı diye tutuklayacaklar, bununla ilgili bir açıklama yapsan iyi olur' diyerek kendisine dostça telkinde bulunduğunu aktaran Erdem’in ifadesinde, "Telefonla katıldığım televizyon programında söz konusu konuşmayı gerçekleştirdim. Bu açıklamalar doğrudur. Hayatım boyunca FETÖ ile mücadele ettim. Bundan dolayı FETÖ’nün bana evrak ve bilgi vermesi söz konusu değil. Tezcan'dan temin ettiğim 'MİT tırları' dosyası diye bilinen evrakın başka kimlere verildiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Yusuf Melikoğlu

