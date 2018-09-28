Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 22 yıla kadar hapsi istenen dosyada tutukluluk incelemesi yapıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen tutukluluk incelemesinde Eren Erdem yer almazken avukatları hazır bulundu. Tutukluk incelmesi yapılan duruşmada CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel ile milletvekilleri Erdoğan Toprak ile Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem'in anne ve babası ile çok sayıda CHP'li izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada söz alan Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil, Eren Erdem'in duruşmaya getirilmeyişini eleştirdi. Erdem'in 92 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan Avukat Cingil, Erdem'in tahliyesine karar verilmesini istedi. Söz alan diğer avukatları da Erdem'in suçsuz olduğunu kaydederek tahliyesine karar verilmesini istediler.

Tutukluluğa ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yusuf Melikoğlu

