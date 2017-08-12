Eren’in köyünde hüzün

Türkiye Eren’i önce Maçka ilçesinden gelen şehit haberi ile ardından da sosyal paylaşım sayfasında şehit olmadan 2 ay önce yaptığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajı ile tanıdı. Bu mesajı ile Türkiye’de gündem olan Maçkalı Eren Bülbül’ün bu sözü bugün Türkiye’de en çok konuşulan konu oldu. ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ sözü gazetelerin manşetlerini, televizyonların ekranlarını ve sosyal medya kullanıcılarının da sayfalarını süsledi.

Babası Köprüyanı mahallesinin eski muhtarı olan Hasan Bülbül’ü geçtiğimiz yıl kaybeden ve 8’i kız olmak üzere 13 kardeş olan Eren Bülbül, Maçka İmam Hatip Lisesi öğrencisiydi. 2 gün önce Köprüyanı mahallesindeki evlerine annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile yaylada olduğu sırada terör örgütü mensupları camı kırarak içeri girmiş ve evden yiyecek çalmışlardı. Eren, bu ihbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçlerine mahalledeki evlerini göstermeye giderken hain pusuda Hataylı Jandarma astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 16 yaşında şehadet şerbeti içerek belki de Türkiye'nin en genç şehitlerinden biri olan Eren Bülbül için mahallede babasının mezarının yanında mezar kazıldı, köydeki teröristlerin girerek erzak çaldığı evine ve ilçe merkezindeki bir çok binaya Türk bayrağı asıldı. Maçka Belediye binasına ise Eren’in fotoğrafının yer aldığı "Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" yazılı afiş asıldı. Bülbül, bugün Maçka Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

O acı anları anlattılar

Köyde acı olayın yaşandığı yerde hala dünkü çatışmanın izleri görülürken, dayısı Ali Solak ve akrabası Murat Bülbül dün yaşadıkları o anları anlattı. Silah seslerini duyar duymaz tüfeğini alarak çatışmanın yaşandığı bölgeye gittiğini belirten Murat Bülbül “Çok acı bir olay yaşadık. Benim evim hemen aşağıda olay yerine yakın. Misafirlerim vardı kapıda sohbet ediyorduk. Buralarda daha önce terör söylentisi olduğundan dolayı asker polisin burada olduğunu zaten biliyorduk. Az sonra bir çatışma sesi geldi. O şahıslar yukarıdan aşağıya doğru tarama yaptılar. Benim evden olay yeri görünüyor. Baktım bir kişi buradan aşağıya doğru yuvarlanıyor. Ben hemen koştum sırta çıktım. Yardım çağrısında bulundum. Ambulans çağırmamızı istediler. Yaralıları taşıdık. Sivil arkadaş ben önce onu tanımadım sonra benim birader tanıdı. Aynı zamanda akrabamız olur Eren. Sırtımda ambulansa kadar taşıdım. Yol kötü olduğu için ambulans buraya geç ulaştı” dedi.

Öte yandan Özel Harekat Polisleri bölgede zırhlı araçlarla terör unsurlarını arama tarama çalışmalarını sürdürürken, çatışma sonrası şuana kadar herhangi bir sıcak temasın sağlanmadığı öğrenildi.

Bekir Koca - Ozan Köse



